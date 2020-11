Alto Adige in ‘fase 2’ ma tiene chiuse piste da sci

AGI – L’Alto Adige guarda avanti, stila un suo insolito ‘calendario d’Avvento’ e conferma la chiusura degli impianti di risalita rinviando l’inizio della stagione invernale, forse, a dopo l’Epifania del 2021. Un brutto colpo per l’economia di una terra che vive di turismo, un bruttissimo colpo per migliaia di persone (e famiglie) legate alla montagna e alle attività che essa può offrire.

A mettere la parola ‘fine’ ai rimpalli sull’apertura o meno degli impianti di risalita è stato il governatore altoatesino Arno Kompatscher che in conferenza stampa ha detto: “nelle prossime settimane non ci sarà turismo invernale, la situazione epidemiologica non lo permette,

