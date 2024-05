Altragricoltura: il Dl è un primo passo del Governo nell’affrontare crisi settore

“Agricoltura e imprese di interesse strategico”

“Il Decreto agricoltura è il primo passo del Governo per affrontare la crisi del settore emersa grazie alla mobilitazione degli agricoltori, ma alcune delle soluzioni proposte sono ancora deboli e contraddittorie, quindi è necessario approfondire i meriti dei singoli problemi”.

Lo ha detto Gianni Fabbris, leader dell’Unione agricoltori Altragricoltura, audito oggi al Senato della Repubblica dalla Nona Commissione Attività Produttive e Agricoltura nell’ambito dell’audizione prevista per l’esame del Disegno di legge n. 1138, di conversione in Legge del Decreto Legge 63/2024 – “Agricoltura e imprese di interesse strategico”.

“Il Decreto secondo Fabbris è il risultato delle tappe aperte dai trattori portati in strada e la risposta ai problemi sollecitati dai contadini. La risposta dell’esecutivo c’è stata, ma non è chiara. Ho sentito nuove parole in questi atti e in questo decreto. Ad esempio, il solo fatto che abbiamo inserito le passività dell’azienda agricola nel decreto è un fatto positivo”.

“Questo decreto è ancora inadeguato – ha aggiunto il leader del Sindacato Altragricoltura – quindi possiamo vedere cosa produce, ma possiamo vederlo come un punto di partenza. Ci sono punti deboli e punti contraddittori”.

Altragricoltura, insieme ad altre 40 associazioni di agricoltori e pescatori riunite nel Coapi, ha contribuito a produrre il documento, che sarà presentato al Governo la prossima settimana.

Ciro DiPietro

Immagine di vecstock su Freepik

