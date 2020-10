Altre due donne sono state stuprate e uccise in India

AGI – Un’altra donna Dalit, la comunità degli ‘intoccabili’, lo scalino più basso del sistema delle caste indiano, è morta dopo essere stata vittima di uno stupro di gruppo. Lo ha comunicato la polizia. La ragazza, 22 anni appena, è la seconda vittima in una settimana della violenza diffusa contro le donne in India. La giovane è stata stuprata da due uomini martedì nel distretto di Balrampur, nello Stato settentrionale dell’Uttar Pradesh, ed è deceduta durante il trasferimento in ospedale.

Pochi giorni fa una 19enne era deceduta in seguito alle violenze sessuali subìte da un branco di uomini di casta superiore.

