PALERMO – Caltavuturo, in provincia di Palermo, e Scicli, in provincia di Ragusa, si aggiungono alle ‘zone rosse’ siciliane. Dopo l’ordinanza riguardante Caltanissetta e Palma di Montechiaro, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha appena firmato analogo provvedimento che riguarda i due centri e, anche in questo caso, le misure restrittive entreranno in vigore domani, 16 marzo, e saranno valide per i successivi 14 giorni, fino al 30 marzo. Resta in ‘arancione’, invece, Biancavilla, in provincia di Catania, dove però, in applicazione dell’articolo 43 del Dpcm del 2 marzo 2021, a seguito della relazione del commissario dell’Asp di Catania, Musumeci ha appena disposto la chiusura delle scuole nei giorni che vanno dal 17 al 20 marzo.

L’articolo Altre due zone rosse in Sicilia: Caltavuturo e Scicli proviene da Ragionieri e previdenza.

