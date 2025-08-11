altri-due-decessi-per-west-nile-in-italia,-il-bilancio-sale-a-18-vittime

ROMA – Aveva 83 anni l’uomo morto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta perché infettato dal West Nile. L’anziano risiedeva a Capua, nel Casertano. Si tratta dell’ottava vittima del virus nella provincia di Caserta, il diciassettesimo decesso in Italia.

Il 18esimo invece in provincia di Latina, dove questa mattina all’ospedale Santa Maria Goretti è morto un uomo di 85 anni. Affetto da patologie concomitanti, l’anziano paziente era stato ricoverato il 2 agosto scorso in condizioni già critiche. Si tratta del nono decesso per il virus West Nile nel Lazio.

Il sindaco di Capua, Adolfo Villani, ha attivato le procedure per il monitoraggio nell’area dove viveva l’83enne e ha emesso un’ordinanza disponendo in via precauzionale di mantenere puliti terreni privati, in particolare se incolti, giardini piazzali, aree scoperte, piscine in disuso, vasche e qualsiasi altra struttura in grado di contenere acque stagnanti.

Il primo cittadino del comune campano chiede inoltre di effettuare periodicamente interventi larvicidi in tombini nelle aree private, caditoie, griglie con prodotti idonei e con ripetizione periodica degli interventi secondo la scheda tecnica del prodotto, oltre a controllare che non ci siano allagamenti in cantine e garage.

L’ordinanza invita poi a non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua, anche piovana, come bidoni, barattoli, bacinelle, annaffiatoi, copertoni e piscinette.

Nel documento si legge ancora che bisogna svuotare ogni 2-3 giorni qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua, inclusi sottovasi e ciotole per animali. Infine, l’ordinanza invita a coprire, anche attraverso reti a maglie strette, i contenitori d’acqua inamovibili come bidoni o cisterne.

