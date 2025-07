altro-che-15-ore,-il-postino-‘stakanovista’-ha-accumulato-7.000-ore-di-straordinario

REGGIO EMILIA – La sanzione che gli è arrivata era per 15 ore di lavoro ‘extra’, ma lo straordinario che il postino ‘stakanovista’ di Reggio Emilia (il portalettere che ha ricevuto un procedimento disciplinare per aver lavorato troppo) ha accumulato negli anni è da record: addirittura 7.000 ore di straordinario, che corrispondono ad un tesoretto di circa 100.000 euro. La cifra è emersa in questi ultimi giorni, dopo il brutto incidente che il postino ha avuto una decina di giorni fa.

Il nuovo capitolo della vicenda del portalettere “stakanovista” di Reggio Emilia ha dell’incredibile: da alcune verifiche svolte dal sindacato Confsalcom è emerso che il postino, nel corso degli anni, avrebbe accumulato circa 7.000 ore di straordinario non retribuito, per un valore economico stimato in oltre 100.000 euro. “Ci chiediamo come sia possibile che l’azienda abbia tollerato per anni questa mole di lavoro extra, salvo oggi decidere di punire un dipendente per appena 15 ore. Dove sono stati finora i controlli interni? Perché non si è intervenuti prima?”, afferma Francesco Arcuri, segretario regionale Confsalcom.

Per il sindacato, l’episodio sarebbe poi solo la punta dell’iceberg e il fenomeno del lavoro straordinario non pagato sarebbe diffuso anche in altri comparti aziendali: dal recapito, al commerciale, fino alla sportelleria. “Decine di lavoratori- denuncia Confsalcom- si trattengono regolarmente oltre l’orario senza vedere riconosciuto nemmeno un euro in più. Il quadro che emerge è preoccupante e richiama un sistema opaco e approssimativo nella gestione del personale. Per questo non ci fermeremo finché non verrà fatta piena luce”. Come? Con “accertamenti legali, richieste di accesso agli atti e, se necessario, procedimenti giudiziari”, dice il sindacato.

“L’obiettivo è uno solo: verità, giustizia e rispetto per il lavoro”, conclude la sigla. E il primo ad essere difeso sarà il portalettere che, ricoverato in codice rosso, ha subito un delicato intervento chirurgico per lesioni gravi agli arti inferiori e al bacino. Ora è fuori pericolo ma dovrà affrontare una lunga riabilitazione. Tuttavia Poste non ha fatto marcia indietro e non ha chiuso la procedura disciplinare “nemmeno di fronte all’evidenza di una tragedia umana e morale”, segala infine il Confsalcom.

Il postino di Reggio Emilia è diventato ‘famoso’ dopo l’apertura di un processo disciplinare a suo carico alla fine di giugno: le Poste, infatti, avevano deciso di sanzionarlo per aver lavorato 15 ore in più del previsto tra aprile e maggio. Pochi giorni dopo la notizia che aveva provocato molto clamore, poi, il postino il 9 luglio è rimasto vittima di un grave incidente stradale mentre cercava di completare il giro di consegne di quel giorno.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it