Altro rinvio in Premier – Ziliani da impazzire: “Il virus dei napoletani fancazzisti getta nel panico l’OMS!”

Paolo Ziliani non ha peli sulla lingua e la sua verve anti-Juve è parecchio nota sul web. Il giornalista commenta con queste parole il rinvio del match tra Tottenham e Fulham. Il giornalista polemizza contro tutti coloro che hanno messo bocca sul rinvio di Juventus-Napoli e hanno messo alla sbarra il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis. Queste le parole di Ziliani (parole che vi preannunciamo, sono molto colorite).

Ziliani shock sull’ennesimo rinvio in Premier

“Tottenham-Fulham rinviata per Covid. Dopo Everton-Manchester City. Evidentemente il virus dei napoletani fancazzisti che ciurlano nel manico pur di non far niente, nemmeno giocare partite che vincerebbero facile, è sfuggito ed è finito a Londra e a Liverpool. Panico all’OMS.”

