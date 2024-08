alvaro-morata-e-alice-campello-si-separano:-“una-decisione-dolorosa.-chiediamo-rispetto”

ROMA – Alvaro Morata e Alice Campello si separano. Sono gli stessi diretti interessati ad annunciarlo attraverso una storia pubblicata su Instagram. La coppia si dice addio dopo 7 anni di matrimonio e 4 figli.

“Dopo un po’ di riflessione- scrive il calciatore- Alice ed io abbiamo deciso di separare le nostre strade. Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco dove ci siamo amati e ci siamo aiutati tantissimo. Sono stati anni meravigliosi e il cui frutto sono i nostri quattro figli, che sono sicuramente la cosa migliore che abbiamo mai fatto”.

Morata parla di “una decisione dolorosa per cui chiediamo rispetto ed empatia”. E ammonisce: “Non inventate storie per un minuto di ribalta perché ripeto: non ci sono state mancanze di rispetto, solo molte continue incomprensioni che lentamente consumano le cose“.

“Alice- conclude- avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto ciò che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e un grande apprendistato”.

Anche Alice parla della “decisione più difficile che abbiamo mai preso”. E sulle motivazioni dice: “Vorrei chiarire, come ha fatto lui, che non ci sono stati terzi o alcuna mancanza di rispetto da parte di entrambi“.

“Posso solo dire che in questi 8 anni ho avuto accanto una persona che non ha fatto altro che dare priorità a me e a prendersi cura di me e rispettarmi e per questo non posso permettere alcuna falsa speculazione“, aggiunge.

“MOLTE INCOMPRENSIONI MAL GESTITE”

“Non voglio che pensiate che nulla di quello che avete visto nelle foto di Instagram che abbiamo messo sia una bugia. Non abbiamo potuto amarci di più e continuiamo a farlo, ma arriva un momento in cui si accumulano molte incomprensioni mal gestite e le cose lentamente si rovinano e esplodono“, spiega.

“Ci siamo sempre promessi, rispetto a tutto quello che abbiamo vissuto, di non arrivare mai al punto di farci del male o di essere tossici e di finire prima di questo, e così è stato. Ringrazio solo Alvaro per tutto quello che ha fatto per me, per come si è preso cura di me, per il papà e il marito che è stato e augurargli sempre il meglio”, conclude.

La coppia era stata paparazzata in vacanza con i figli fino a qualche settimana fa. Già nell’ultimo periodo, però, qualcuno aveva parlato di crisi, facendo notare l’assenza di scatti insieme sui rispettivi profili social.

