Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme: “Hanno deciso di darsi una seconda possibilità”

ROMA – Alvaro Morata e Alice Campello ci riprovano. La coppia, su Instagram, pubblica un nuovo scatto insieme a cinque mesi dall’annuncio della separazione.

Nelle ultime ore era stato Alessandro Rosica a lanciare l’indiscrezione: “Vi assicuro che Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati ufficialmente insieme, quindi presto li rivedremo paparazzati insieme. Sono arrivato fino in Spagna per vederci chiaro: vivono di nuovo insieme e sono più innamorati che mai”.

La notizia era rimbalzata anche in Spagna e il giornalista Javier de Hoyos aeva raccontato: “Appena è uscita la notizia l’ho mandata ad Alvaro. Non volevo dire sciocchezze o cose del genere, lui mi ha detto: ‘Javi, devo dirti di sì, ci stiamo dando una seconda possibilità‘”. Ora la conferma arriva via social: un bacio e grandi sorrisi per annunciare la riappacificazione.

I MOTIVI DELLA SEPARAZIONE

Nelle settimane successive all’addio, erano state fatte numerose ipotesi sui motivi della scelta per la coppia che ha all’attivo 7 anni di matrimonio e 4 figli. Tra queste si era parlato anche di possibili tradimenti da parte del calciatore del Milan. Possibilità smentita dalla stessa Alice Campello più volte e prima ancora dal comunicato che annunciava la separazione: “Non inventate storie per un minuto di ribalta perché ripeto: non ci sono state mancanze di rispetto, solo molte continue incomprensioni che lentamente consumano le cose“.

