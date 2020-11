Alvino a valanga su arbitro e var! La sua reazione è affidata a Twitter – FOTO!

“Bologna-Napoli considerazione sull’arbitro Pasqua. Mancano due espulsioni. Nega il calcio di rigore a Osimhen in occasione del gol annullato. Non fischia il fallo su Fabian da dove nasce l’unica occasione creata dal Bologna. Arbitraggio in linea con quelli precedenti. Attenzione”.

Lo scrive su twitter il collega di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino. Ha ragione Alvino in merito all’arbitraggio di Pasqua e alla gestioe del var di Abisso. Pare infatti che il var funzioni solo per punire il Napoli e mai per agire secondo giustizia (che volta le spalle ai colori azzurri).

