Alvino annuncia: “Domani il Napoli in campo con una maglia speciale per Diego”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e di Tv Luna, ha annunciato una notizia importante per quanto riguarda la partita di domani tra Napoli e Roma. Gli azzurri infatti renderanno ancora una volta omaggio all’eterno Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre. In tutta la Serie A ed in ogni campo del mondo si sta osservando il minuto di silenzio, nel nostro campionato anche un applauso dedicato al decimo minuto di ogni partita. Ma il Napoli ha voluto fare di più per la sua leggenda, che tanto ha dato a Napoli ed ai napoletani.

L’ANNUNCIO DI ALVINO SU NAPOLI-ROMA

Questo l’annuncio di Carlo Alvino sul proprio profilo ufficiale Twitter: “Napoli-Roma: omaggio degli azzurri a Diego Armando Maradona. Domani in campo i partenopei con una maglia che richiama quella dell’Argentina. #ForzaNapoliSempre #EternoDiego”. Di seguito la foto allegata che appunto ritrae la maglietta che indosseranno i calciatori del Napoli.

