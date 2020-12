Alvino annuncia: “La prossima estate doppio ritiro per il Napoli”

Il giornalista sportivo Carlo Alvino con un post sul proprio profilo Twitter, ha annunciato che la prossima estate il Napoli farà un doppio ritiro.

Alvino annuncia il doppio ritiro

Infatti, quest’anno il ritiro classico a Dimaro era saltato a causa del COVID e della preparazione affrontata diversamente dagli altri anni, recandosi a Castel di Sangro. Nell’estate 2021, ci sarà un doppio ritiro che includerà una prima parte a Dimaro, e poi una seconda in Abruzzo. “È anche un modo per guardare con un pizzico di ottimismo al futuro… è ufficiale +++ doppio ritiro precampionato per il Napoli 2021/22 prima Dimaro e poi Castel di Sangro+++”, scrive il noto collega. In allegato il post.

