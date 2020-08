Alvino annuncia: “Sabato Gravina a Castel di Sangro”

Il Napoli prosegue il ritiro con Gennaro Gattuso e attende di scendere in campo domani in un triangolare contro il Castel di Sangro e L’Aquila. Nel frattempo Carlo Alvino, noto giornalista, annuncia l’arrivo del Presidente della FIGC.

Alvino: “Sabato arriverà Gravina a Castel di Sangro”

Il Napoli è pronto ad accogliere Gabriele Gravina, presidente dell FIGC. E’ questo quanto scritto da Carlo Alvino in merito all’arrivo di sabato. De Laurentiis accoglierà il presidente in Abruzzo e gli farà vedere le strutture. Intanto gli azzurri proseguiranno il loro ritiro in tranquillità. Lunedì invece è atteso il cardinale Sepe.

