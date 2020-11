Alvino attacca i ‘maestri: “Benitez? Lo chiamavano il ‘chiattone’, Sarri aveva fallito, ma di che parliamo…”

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Canale8 e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione:

“Benitez apostrofato come il chiattone… altri invece hanno avuto da ridire sull’anno di Sarri. Ne hanno dette di tutti i colori. Hanno detto che quella dei 91 punti è stata una stagione fallimentare perché la squadra non ha portato a casa neanche un titolo. A questo punto usciamo dall’ipocrisia. Purtroppo a Napoli tante persone hanno rilasciato dichiarazioni che vanno oltre la critica sportiva, ma si andava verso l’attacco personale e questo per me è inaccettabile”.

