Alvino, che stoccata alla Juve: “Gli inglesi hanno evitato figuracce, a differenza di un club che ufficializza la formazione…”

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss. Il collega ha parlato del rinvio di Everton Manchester City. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “La Premier League sia da esempio per tutti. In Everton-City per esempio, è prevalso il buonsens. Hanno evitato il cadente teatro delle due sentenze che sarebbero poi state ribaltate”.

Il giornalista, nel corso del suo intervento, lancia una frecciatina a tutto l’ambiente Juventus. Queste le sue parole: “Hanno evitato figuracce come quella di un club che ufficializzato la formazione la sera in cui si sarebbe dovuta svolgere la partita. L’Inghilterra ci aiuta a capire che il buon senso deve prevalere sempre. Gli inglesi sono avanti di almeno 20 anni rispetto a noi”.

