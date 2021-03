Alvino: “Dalla Spagna cercano Lozano, ma il Napoli non cede né lui né un altro azzurro!”

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8 nel corso della trasmissione “Ne parliamo il lunedì”. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Alvino sul futuro di Zielinski e Lozano

“Il Napoli ha anticipato il rientro di Mertens. Lo staff sanitario forse non lo vedeva ancora pronto per partire dal primo minuto, ma poi il ragazzi ha detto “mi sento bene” e quindi ha deciso lui. Forse è mancato l’apporto di Mertens non tanto in campo ma nello spogliatoio, come leader del gruppo. La situazione Gattuso? Anche Gasperini ha preso dei gol su calcio d’angolo dopo la sostituzione dei difensori. Eppure nessuno lo ha criticato. Se lo fa Gasperini il tecnico non viene messo alla gogna”.

Su Manolas: “E’ probabile che possa essere titolare con il Bologna, il club vuole andarci un po’ più cauto”.

La chiosa è sul mercato: “Zielinski e Lozano sono due giocatori imprescindibili che il Napoli non cederà anche senza Champions. Eppure per Lozano sono arrivate delle richieste dalla Spagna”.

