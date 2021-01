Il Napoli di Gattuso è venuto meno al Bentegodi di Verona. Il club caro al presidente De Laurentiis si è sciolto come neve al sole contro ogni pronostico. Lo ripetiamo spesso ma la verità è che c’è molto di cui discutere, al di là di un’ipotetico cambio di guida tecnica.

Alvino sicuro: “Silenzio rumoroso quello di De Laurentiis…”

Le cose – insomma – non vanno affatto bene, manca un progetto tattico e i calciatori sembrano totalmente demotivati. In radio e in tv non si parla d’altro: quale saranno le prossime scelte del presidente De Laurentiis? Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Canale8 nel corso della trasmissione “Ne parliamo il lunedì” e ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese dalla nostra redazione;

IL PROFILO DI AURELIO DE LAURENTIIS

“De Lurentiis ha fatto i complimenti alla squadra dopo la prestazione di Reggio Emilia, ma era un atto dovuto. Il presidente aveva il veleno negli occhi e nei denti, è arrabbiatissimo. Il silenzio è particolarmente rumoroso e ogni aspetto va valutato con grande attenzione. Lozano in questo momento è il calciatore su cui ti puoi appoggiare se sei in difficoltà, senza di lui che cosa avresti fatto? Certo è anche vero che non si può ragionare su un gioco focalizzato solo ed esclusivamente sul messicano”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO!

The post Alvino: “De Laurentiis è una furia! Dopo la sconfitta rimediata contro la Juventus…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento