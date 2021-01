Alvino: “De Laurentiis in ritiro con la squadra e Gattuso. Il presidente sarà anche al Maradona”

Carlo Alvino, tramite il suo account Twitter, riferisce che Aurelio De Laurentiis ha trascorso la domenica in ritiro insieme alla squadra e Gattuso. Il presidente azzurro, dunque, ha deciso di far sentire la propria presenza al gruppo, riportando momentaneamente il sereno nell’ambiente partenopeo in vista della sfida contro il Parma. Di seguito il tweet del giornalista.

De Laurentiis in ritiro con la squadra in vista del Parma

Ecco il tweet di Carlo Alvino riguardo la presenza di De Laurentiis nel ritiro azzurro.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Carloalvino/status/1355884570818785281/photo/1″]

