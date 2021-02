Alvino difende a spada tratta capitan Insigne: “Devo dire una cosa a qualche leone da tastiera!”

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Canale8 nel corso della trasmissione “Ne parliamo il lunedì”. Il collega ha analizzato l’attuale momento del Napoli e ha rilasciato alcune dichiarazioni prontamente riprese dalla nostra redazione. In particolare, Alvino ha voluto giustamente difendere il capitano del Napoli Lorenzo Insigne da un’accusa particolarmente infamante che sta circolando sui social. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli1926.it:

“Qualche leone da tastiera che si definisce tifoso del Napoli ha criticato quel sorriso di Lorenzo con il Napoli che stava sotto per due reti a zero. C’è un imbarbarimento totale sui social, questo è il lato peggiore della rete, c’è poco da dire. Il sorriso di Lorenzo era il sorriso amaro di una persona che in cuor suo stava male per la sconfitta del Napoli. Il suo contributo in campo, del resto, è stato importante”.

