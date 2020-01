Il Napoli esce a testa bassa dallo Stadio Olimpico. La squadra di Gennaro Gattuso non è riuscita a trovare una vittoria indispensabile per risalire la classifica. Una sconfitta maturata, però, nonostante una prestazione diversa dal solito caratterizzata anche da un pò di sfortuna. Il giornalista Carlo Alvino si è schierato proprio dalla parte dei partenopei soffermandosi sulla prestazione e su quanto visto nel gioco.

Le parole del giornalista

Carlo Alvino, inviato e giornalista per Tv Luna, ha affidato l’analisi della partita del Napoli contro la Lazio ai suoi canali social:

“La sconfitta non può far passare sotto silenzio la prestazione. Secondo tempo di assoluto dominio contro la squadra di serie A più in forma del momento. Non può andare sempre così. Il girone di ritorno ci darà quello che meritiamo. Non si molla. Mai!”.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Carloalvino/status/1216100295245271041″]

The post Alvino difende il Napoli: “Secondo tempo di assoluto dominio. Non si molla mai” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento