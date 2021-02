Alvino: “Dopo il Granada Gattuso ha detto banalità! A questo punto meglio il silenzio stampa”

Carlo Alvino, giornalista e telecronista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo la situazione in casa azzurra. Secondo Alvino è sbagliato usare le parole che ga utilizzato Gattuso dopo il Granada, con il tifoso che “viene preso in giro”.

LE PAROLE DI CARLO ALVINO

Di seguito le parole di Alvino:

“Dopo il Granada ho ascoltato dichiarazioni fuori luogo. Sono contrario al silenzio stampa per rispetto dei tifosi, ma se dobbiamo ascoltare banalità o parole che contribuiscono solo a farti inc**zare, allora meglio che stiano tutti zitti. Ho sentito cose fuori dalla realtà. Già vediamo uno spettacolo penoso in campo, poi ci si mettono anche le dichiarazioni. Io resto basito, senza parole. Si presenta Granada-Napoli dicendo che gli infortuni erano un alibi e poi che si fa, a fine partita si parla delle assenze. Non funziona così. Il tifoso non vuole essere preso in giro”.

Poi ha continuato su Gattuso:

“Il club ufficialmente, con un tweet e la presenza continua di De Laurentiis, ha fatto comprendere in maniera lampante di essere vicino al tecnico. Il calcio, oggi, è legato ai risultati. Rino è sulla panchina e siede su essa saldamente, sabato. Già domani, dopo Atalanta-Napoli, dovremmo capire se ancora salda oppure no. Io mi auguro di sì perché un risultato positivo tiene salda la sua panchina. La società ha ribadito la propria intenzione, si va avanti con Rino fino a fine stagione, ma devono arrivare i risultati“.

