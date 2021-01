Alvino: “Esordio da titolare per Rrahmani domani contro l’Udinese”

Il Napoli, dopo la sconfitta rimediata contro lo Spezia, è pronto per il ritorno in campo. I partenopei troveranno di fronte l’Udinese di Gotti ed entrambe le squadre punteranno alla conquista del bottino pieno. In queste ore sono arrivate buone notizie per il tecnico Gattuso che, nella lista dei convocati del match, ha inserito anche i nomi di Koulibaly, Demme e Mertens. Tutti è tre sembrano aver totalmente recuperato dall’infortunio. Nonostante questo, però, in campo potrebbe arrivare la chance di Rrahmani in difesa.

Udinese-Napoli, chance per Rrahmani

Il giornalista Carlo Alvino, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, ha fatto il punto della situazione a poche ore dalla sfida tra partenopei e friulani. Di seguito il suggerimento sulla possibile formazione che Gattuso ha intenzione di schierare in campo:

“Il Napoli vola a Udine con la prima certezza. Esordio da titolare in campionato per Amir Rrahmani. Il kosovaro prenderà in difesa il posto di Maksimovic”.

