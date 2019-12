Alvino: “Ghoulam può andare via, ma serve un sostituto. In bocca al lupo ad Ancelotti”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Alvino: “Ghoulam può andare via, ma serve un sostituto”

“Prima di iniziare a parlare del Napoli voglio fare il mio in bocca al lupo a Carlo Ancelotti. Il coach di Reggiolo ha iniziato con un suo successo la sua nuova avventura in Premier League con l’Everton. Mi auguro che possa fare bene. Il Napoli è alla ricerca di un classico play sul mercato anche perché Allan, Piotr Zielinski e Fabian Ruiz hanno dimostrato di avere caratteristiche diverse, non possono ricoprire il ruolo di regista. Faouzi Ghoulam a gennaio potrebbe andare via, in Francia. I partenopei potrebbero decidere di sostituirlo. Il Napoli è obbligato a fare una operazione di mercato: quella di acquistare un regista. Gattuso ne ha bisogno per il suo 4-3-3”.

