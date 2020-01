Alvino: “I calciatori devono meritarsi il rinnovo. Con la Sampdoria serve la vittoria”

Il Napoli deve guardare oltre il mercato. Si è conclusa la sessione invernale del calciomercato e, da questo momento, la società potrà concentrarsi sulla questione rinnovo. Tutto questo mentre la squadra prosegue il suo cammino tra il Campionato, la Coppa Italia e le sfide di Champions League. Obiettivi che sono stati approfonditi dal giornalista Carlo Alvino intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Le parole di Alvino

“Stento a credere che alla lunga giocando male si possono portare a casa i risultati ma al momento il Napoli ha bisogno di portare a casa i punti. Quindi non vorrei che qualcuno fraintendesse ma per vincere bisogna giocare bene. Da questo momento si dovrà pensare solo ed esclusivamente al bene del Napoli. I giocatori che sono in scadenza dovranno dimostrare di meritare il rinnovo. Indossare la maglia del Napoli è qualcosa di emozionante perchè questa non è una città come le altre e qui si vive il calcio in modo particolare. La Sampdoria è una squadra che non concede nulla, aspetta molto. Ranieri è un allenatore che fa bene al calcio. Bisogna vincere senza alcuna scelta perchè c’è bisogno di una serie di risultati positivi”.

