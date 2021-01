Alvino: “Il Napoli deve restare con i piedi per terra, la Juve vuole vincere”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e di TV Luna, è intervenuto ai microfoni della Radio ufficiale azzurra per parlare della vittoria di ieri per 6-0 contro la Fiorentina. L’ex telecronista si è soffermato particolarmente sulla preparazione alla sfida con la Juventus di mercoledì in Supercoppa Italiana, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Alvino vorrebbe che il Napoli non si montasse la testa per la larga vittoria sulla Viola, bensì dovrebbe rimanere con i piedi per terra in vista di questa partita decisiva per un trofeo. L’avversaria è la Juventus, una squadra costruita per vincere, nonostante gli ultimi risultati dicano altro. Contro l’Inter la squadra di Pirlo ha giocato molto bene e ha speso molte energie, a differenza di quanto abbia fatto il Napoli. Questo potrebbe essere un piccolo vantaggio a livello fisico, con gli azzurri che hanno anche ruotato parecchio in vista proprio della Supercoppa.

LE PAROLE DI CARLO ALVINO

Di seguito le parole di Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli.

Non erano brocchi prima, non sono fenomeni ora, bisogna stare con i piedi per terra. Il Napoli ha ritrovato quella concretezza smarrita nelle scorse partite, il famoso cinismo sotto porta. Si arriva alla gara con la Juve col petto gonfio anche per la Coppa Italia vinta proprio contro di loro. Gli azzurri però non devono credere di essere diventati dei fenomeni, in quel caso mercoledì le potrebbero prendere. Gattuso dovrà insistere sulla forza della Juventus, costruita per vincere!

