Alvino: “Il provvedimento dell’ASL ha amareggiato i nazionali, Rrahmani il più colpito”. Il motivo

Il Napoli non si è presentato in campo contro la Juventus ma, nel rispetto della circolare dell’ASL, non permetterà nemmeno ai Nazionali di lasciare la città. La squadra resta in isolamento fiduciario presso il centro sportivo di Castel Volturno, in attesa di escludere ulteriori positività.

Il collega Carlo Alvino fa sapere su Twitter che la decisione ha chiaramente dispiaciuto coloro che avrebbero dovuto partire in rappresentanza del proprio paese: