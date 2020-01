Alvino: “Il tecnico Gattuso deve mandare in campo chi vuole il bene di questo Napoli”

Dopo la sconfitta rimediata in campionato contro la Fiorentina, il Napoli si prepara ad affrontare un match decisivo per la stagione. Domani, a partire dalle 20.45, la compagine partenopea sarà, infatti, in campo contro la Lazio nella gara valida per i quarti di questa edizione della Coppa Italia. Una gara importanti per Gattuso che dovrà prendere le giuste decisione per quanto riguarda la formazione da schierare in campo. Proprio sulle possibili scelte dell’allenatore si è espresso Carlo Alvino intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha un consiglio per l’allenatore dei partenopei il quale ha incontrato i partenopei dopo la gara contro i viola.

Le parole di Alvino

“Spero che Gattuso adesso scelga i calciatori che non abbiano altri pensieri quali le questioni legate ai rinnovi o il poco feeling con i compagni. Il tecnico adesso deve essere coraggioso e deve decidere di mandare in campo gli undici che avranno la testa più sgombra. Adesso devono andare in campo solo coloro che ha per la testa il bene di questo Napoli. Il tecnico li ha avuti a colloquio fino alle 4 di notte per parlare di quanto accaduto nel match perso con la Fiorentina, quindi sa benissimo chi deve scegliere. Demme? Adesso è arrivato il momento giusto. Bisogna dargli un posto da titolare anche perchè è stato acquistato apposta. E’ quiper consentire a Gattuso di puntare sul 4-3-3 e per occupare il ruolo di vertice basso davanti alla difesa. Un ruolo fatto apposta e ritagliato per lui. Nel match con la Lazio lo immagino in campo da titolare”.

