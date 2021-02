Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Canale 8 nel corso della trasmissione “Ne parliamo il lunedì” e ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese dalla nostra redazione. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli1926.it:

RESTA SEMPRE AGGIORNATO!

Alvino torna su Napoli Juventus: le sue dichiarazioni

“Non so se mi ha fatto godere di più il rigore di Insigne o il “pianto” di Pirlo a fine partita. La Juve che si lamenta degli arbitri? Ho sessant’anni, eppure vi dico che per me questa è una new entry. Per me è come se il Napoli avesse vinto due volte. Vi dico inoltre che da sabato sera si sentono strani rumori dal cimitero di Villar Perosa. Da quando l’avvocato, signore vero, è salito al cielo… i suoi successori non hanno onorato la memoria del loro illustre predecessore”.

SEGUICI SU FACEBOOK!

The post Alvino: “La Juve si lamenta degli arbitri? Ho 60 anni, per me questa è una new entry! Al cimitero di Villar Perosa…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento