Nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, trasmissione in onda su Canale 8, il noto giornalista Carlo Alvino, ha parlato della situazione in casa Napoli. In particolare, ha analizzate le casse della società azzurra e delle possibili conseguenze sul gruppo squadra: uno su tutti Lorenzo Insigne.

CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SUL NAPOLI

Insigne, rinnovo col Napoli

Ecco le parole di Alvino sulla situazione economica del Napoli:

“Il Napoli con l’acquisto di Osimhen ha fatto all-in. Le difficoltà economiche ci sono. Se il club non dovesse raggiungere la Champions significherebbe ridimensionare tutto la prossima estate. Infatti Insigne non rinnova per questo motivo, bisogna vedere in che posizione si classifica il Napoli a fine campionato. Addirittura l’Inter, guidata da un colosso come Suning è in difficoltà economica. Cioè, stiamo parlando di una società che potrebbe comprare il Napoli, De Laurentiis e tutto ciò che c’è intorno“.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

The post Alvino lancia l’allarme: “Insigne non rinnova col Napoli per un motivo preciso!” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento