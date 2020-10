Resta ancora da decidere quale sarà il risvolto ufficiale della questione legata al match Juventus-Napoli. La decisione del giudice tarda ad arrivare e l’ambiente intorno ai partenopei spera nella possibilità di rigiocare la gara il prima possibile. La società azzurra, infatti, non ha preso parte alla sfida contro i partenopei per una decisione dell’ASL che ha fermato la squadra nel momento della partenza dal capoluogo campano. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha fatto il punto della situazione.

Juventus-Napoli, la precisazione di Alvino

“Secondo il protocollo, l’autorità sanitaria aveva l’autorità per impedire al Napoli di raggiungere Torino. E’ stato importante, da parte di Braconaro, membro del CTS ed addetto ai lavori, chiarire questo aspetto importante di tutta la questione. Il protocollo va aggiornato ogni mese tenendo conto dei dati relativi ai contagi. Non ho apprezzato l’uscita di De Luca che così rischia di mettere pressione al mondo dello sport obbligandolo a forzare la mano. Spero solo che il Giudice Sportivo non si lasci condizionare e riesca a prendere una decisione in piena autonomia”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU FACEBOOK

The post Alvino: “L’ASL poteva impedire la partenza del Napoli per Torino” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento