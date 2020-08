Alvino: “Llorente lascerà Napoli ma non la Campania: il Benevento lo aspetta”

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna e di Radio Kiss Kiss Napoli, ha pubblicato un Tweet sul suo profilo ufficiale per parlare del futuro di Fernando Llorente, che sembrerebbe non molto lontano dal capoluogo campano. Lo spagnolo, in un modo o nell’altro, è costretto a restare un altro anno in Italia, dato che è arrivato tramite il decreto crescita. Secondo Alvino il Leone di Pamplona potrebbe approdare al Benevento, restando quindi in Campania. L’esperienza dell’attaccante potrebbe essere fondamentale per la lotta salvezza della prossima stagione.

LE PAROLE DI CARLO ALVINO

Queste le parole del giornalista Carlo Alvino: “Llorente per continuare a godere anche l’anno prossimo di benefici fiscali economicamente rilevanti difficilmente lascerà l’Italia. Occhio al Benevento“.

LE ULTIME SUL MERCATO IN USCITA DEL NAPOLI

Non solo Llorente in uscita dal Napoli, ci sono diversi calciatori che partiranno via dal capoluogo campano per giocare altrove e permettere agli azzurri la creazione di un nuovo ciclo. Si avvicina sempre di più il momento dei saluti anche per Koulibaly ed Allan, pilastri di questo ciclo del Napoli molto lungo.

Dopo l’addio della bandiera Josè Maria Callejon, arrivato a fine contratto, queste due cessioni in arrivo per gli azzurri rappresentano una vera e propria fine di un ciclo. Secondo Niccolo Ceccarini di TMW, i due calciatori raggiungeranno l’Inghilterra: Koulibaly andrà per 70 milioni al Manchester City, Allan raggiungerà Ancelotti all’Everton per 30 milioni o poco più. Per quanto riguarda il difensore senegalese c’è giá l’accordo con il club inglese, manca quello con il Napoli. La sensazione è che alla fine si troverà l’intesa sulla base di 70 milioni di euro più bonus. In altri momenti sarebbe stato possibile anche arrivare a 90 ma questo è il massimo che ora il Napoli può monetizzare.

