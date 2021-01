Alvino: “Mai stagione è stata più anomala di questa. Guardate il Bayern…”

Carlo Alvino, noto telecronista e giornalista napoletano, è intervenuto sui suoi canali social in difesa della squadra azzurra. Dopo la vittoria in Coppa Italia, sono piovute critiche sul Napoli, per la prestazione fornita contro un giovane Empoli. Alvino ha sottolineato come questa stagione, causa Covid, stia riservando molte sorprese. Infatti, tutte le big europee stanno incontrando difficoltà. Anche il Bayern Monaco, squadra campione d’Europa in carica, non sta attraversando un buon periodo. Infatti, i tedeschi sono stati eliminati in coppa da una squadra di categoria inferiore.

“Questa è una stagione anomala”

Di seguito le parole di Alvino:

“Quando lo capiremo che il calcio di questa anomala stagione non è il calcio cui eravamo abituati a vedere e a commentare? Questo è il Bayern… meditate”

