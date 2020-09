Alvino: “Masiello non è tra i giocatori positivi al Covid-19”

Il Napoli tira un – parziale – sospiro di sollievo: Masiello non è tra i contagiati del Genoa. Preoccupava infatti una situazione di gioco avvenuta due sere fa tra lui e Victor Osimhen. Le parole di Carlo Alvino.

Alvino: “Masiello non è tra i giocatori contagiati”

“Primo timidissimo sospiro di sollievo. Nell’elenco dei giocatori positivi al Covid fornito dal Genoa non c’è Andrea Masiello”

Così Carlo Alvino su Twitter. Una certezza che fa tirare un minimo sospiro di sollievo al Napoli, ma non spazza via la tanta preoccupazione che c’è in queste ultime ore. La Lega di Serie A è lavoro per cercare di capire come intervenire in merito. Intanto gli azzurri attendono l’esito del tampone e incrociano le dita.

