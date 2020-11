Il Napoli non si fermerà alle parole del Giudice Sportivo né alla sentenza della Corte d’Appello. Proseguirà nei vari gradi di giustizia, rivolgendosi al CONI e se necessario al Tar. Dalla sua il club ha la certezza di non aver commesso alcuna violazione e di aver rispettato i principi dello sport.

In un tweet ne ha parlato anche il collega Carlo Alvino. Non interverrà la Procura Federale e il Napoli non sarà deferito, nonostante le varie possibilità che si leggono in giro, poiché il rispetto delle regole non ha a che vedere con quanto scritto all’interno del protocollo. Vale la pena aggiungere, infatti, che il club ha rispettato un ordine giunto da un organo superiore e nazionale, quale l’ASL.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/carloalvino/status/1326912656326995970?s=21″]

The post Alvino: “Napoli in una botte di ferro, club che rispetta le regole e non ha nulla da temere” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento