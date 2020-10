Il giornalista sportivo Carlo Alvino, tramite un tweet apparso sul proprio profilo, fa il punto della situazione relativa alla cessione di Llorente.

CLICCA QUI PER GLI AGGIORNAMENTI SUL NAPOLI

Il tweet

“Come sempre sostenuto per continuare a godere di vantaggi fiscali non indifferenti non c’era la possibilità di cessione all’estero per Llorente che sarà un giocatore della Sampdoria”.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Carloalvino/status/1313080504099446785″]

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVE

The post Alvino: “Non c’era possibilità di vendere Llorente all’estero, andrà alla Sampdoria” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento