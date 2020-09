Carlo Alvino, giornalista sportivo, ha parlato attraverso un tweet in merito a quanto accaduto oggi nella Lega di Serie A. Di seguito le sue parole.

Alvino: “Oggi giornata storica per il Napoli”

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

Forse sta sfuggendo che la giornata di oggi è stata storica per il calcio italiano. L’ingresso dei fondi nel business dei diritti tv e la creazione di una media company sono una totale vittoria di De Laurentiis. A furia di spiegare la necessità di produrre e distribuire gli eventi di calcio a una grande pluralità di operatori, ha convinto tutti che fosse l’unica strada. Con o senza fondi. E per la prima volta il Napoli ha come primo alleato il Presidente della Lega. Scusate se è poco.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Carloalvino/status/1303797940633432065″]

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Alvino: “Oggi giornata storica per i club di Serie A. Napoli protagonista” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento