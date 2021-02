Alvino rammaricato: “Ci stiamo abituando a questa via crucis. Gol del Granada? In Europa certi errori non sono consentiti”

L’uscita dalla competizione del Napoli per mezzo del Granada è una ferita ancora aperta, lo stesso Carlo Alvino ha parlato della gara di Europa League ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista, infatti, ha analizzato la partita, evidenziando gli errori della squadra azzurra.

Alvino: “Napoli-Granada? Dopo il gol, sono emersi i soliti mali degli azzurri”

Di seguito le parole di Alvino:

“Il gol dopo tre minuti aveva rafforzato l’idea della rimonta, ma dopo il Napoli ha cominciato a speculare ed a tenere quell’1-0 in attesa di non so che cosa. Dopo la rete sono venuti alla luce i soliti mali, a cominciare dalla disorganizzazione. Detto questo, un calciatore protagonista di una gara in Europa non può commettere l’errore effettuato dai difensori azzurri sul gol degli avversari. Ci stiamo abituando a questa via crucis“.

