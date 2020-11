Alvino rivela “Napoli e la certezza 4-2-3-1. Pensa, credi, sogna, osa”

A partire dalle 20.45 di questa sera, il Napoli sarà di nuovo in campo dopo la sosta per gli impegni con le Nazionali. Tra le mura dello Stadio San Paolo, gli uomini di Gennaro Gattuso troveranno il Milan, attuale capolista della classifica di Serie A. Non sarà una sfida semplice anche perchè i partenopei dovranno fare i conti con alcune importanti assenze. Su tutti quella di Osimhen, out per un infortunio con la Nazionale. Il giornalista Carlo Alvino ha fatto il punto proprio sulla possibile formazione del Napoli.

Napoli, le ultime di Carlo Alvino

Non ci saranno quindi Osimhen ed anche Hysaj, positivo con Rrahmani al Covid dopo i controlli in Nazionale. Mentre sembra ormai certa la presenza di Bakayoko, recuperato dopo un attacco febbrile che lo aveva colpito nei giorni scorsi. Assenze e dubbi che sembrano, però, non minare il modulo dei partenopei che sarà ancora il 4-2-3-1 ma con qualche differenza. Qualche pedina in una posizione inedita ed un poker in attacco impressionante. Di seguito il tweet del giornalista Carlo Alvino:

“Napoli-Milan. Pensa, credi, sogna e osa. La notte non porta consigli ma solo certezze… 4-2-3-1 con Politano, Lozano, Insigne e Mertens”.

