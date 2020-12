Alvino sicuro: “Non è giusto rimpiangere Sarri. Vi spiego perché quel calcio è ormai irripetibile”

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato da Calcionapoli1926.it: “Non trovo giusto rimpiangere Sarri. Quel calcio è irripetibile, e sarà irripetibile anche per lo stesso Sarri. Ci siamo annoiati contro il Torino, ma la partita ha fatto emergere dei problemi evidenti. Ci sono delle incongruenze di carattere tattico ma non per questo bisogna chiamare in causa altri allenatori: non lo trovo giusto”.

Le considerazioni di Alvino

Alvino prosegue così: “Gattuso ha quarantadue anni, è giovane come allenatore e potrà fare tanta esperienza. Il tempo c’è. Magari qualche errore è stato commesso, ma tutti sbagliano e la fretta è sempre cattiva consigliera. Dobbiamo avere fiducia nel fatto che le cose miglioreranno. La Real Sociedad ci ha dominato sul piano tattico, ma con la Lazio no. Lì è stato il Napoli a consegnare la partita. Non ho visto altre situazioni di superiorità”.

