Alvino su Genoa-Napoli: “Vittoria che dà continuità. Lozano? Superato il momento difficile”

Il Napoli riesce a conquistare altri tre punti e lo fa vincendo allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa. Gli uomini di Gennaro Gattuso portano la partita a casa grazie alle reti di Dries Mertens (al 49′) e Hirving Lozano (al 66′), ininfluente la rete dell’1-1 di Edoardo Goldaniga al minuto 49.

Il giornalista di TV Luna, Carlo Alvino, ha cinguettato sul proprio profilo Twitter su Genoa-Napoli e su Hirving Lozano, autore della rete che poi si è rivelata fondamentale per portare i tre punti a casa:

Una bella vittoria per dare continuità al lavoro di Gattuso e per la regolarità del campionato. In pieno stile Napoli. Inoltre Hirving Lozano sembra aver superato il momento più difficile e si conferma una risorsa per compagni e tecnico