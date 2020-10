Alvino su Real Sociedad-Napoli: “Domani pomeriggio la partenza. Gattuso in conferenza con Fabian”

I partenopei si preparano al ritorno in campo per la sfida di Europa League. Dopo la sconfitta, tra le mura del San Paolo, contro l’AZ, il Napoli sfida il Real Sociedad. Le due squadre si ritroveranno in campo a partire dalle 21 di giovedì. Una sfida importante per il proseguo dell’avventura dei partenopei in questa prima fase a gironi. Intanto il Napoli ha stilato il programma per la giornata di domani.

Real Sociedad-Napoli, il programma

Il giornalista Carlo Alvino, intervenuto tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, ha rivelato il programma della vigilia del Napoli alla sfida di Europa League. Di seguito i dettagli:

“Allenamento al San Paolo domattina e partenza per la Spagna nel primo pomeriggio. Gli azzurri intorno alle 18:00 saranno alla “Reale Arena” di San Sebastian solo per la conferenza stampa di Gattuso e Fabian Ruiz”.

