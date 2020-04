Alvino sul rinnovo di Milik: “La trattativa non è andata in porto, lo vedo lontano da Napoli”

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del rinnovo di ArekMilik, che sembra più lontano che mai, come lo stesso futuro del polacco da Napoli.

LE PAROLE DI ALVINO SUL FUTURO DI MILIK

“Ad oggi credo che il rinnovo sia molto lontano, di conseguenza anche il suo futuro da Napoli. C’è stata una paralisi durante la trattativa tra le parti in causa, che si sono bloccate. La trattativa s’è arenata e questo mi porta a pensare che entrambe le parti stiano pensando a soluzioni alternative. Ma il calcio è strano, sa di avere sotto contratto un gran bel calciatore e che per sostituirlo servirà uno più forte e questo non sarà facile. In questo momento credo che Milik potrebbe non far più parte del Napoli“.

