Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, ha pubblicato un aggiornamento su Twitter parlando della sconfitta rimediata dal Napoli in Supercoppa italiana contro la Juventus. Queste le sue considerazioni riprese dalla nostra redazione:

RESTA SEMPRE AGGIORNATO

Supercoppa italiana, il Napoli cede strada alla Juventus

“Il Napoli l’ha giocata portando troppo rispetto all’avversario, un rispetto che a volte è sembrato addirittura timore. Il “primo non prenderle” stasera non ha pagato. Sarebbe stato meglio il napoletanissimo “chi nun tene curaggio nun se cocca che e femmene belle”. Quando è così anche gli episodi ti girano contro. Nulla de recriminare. Testa al Verona“. Queste le considerazioni del collega di Tv luna, deluso come tutti i napoletani per il risultato del Mapei Stadium.

SEGUICI SU FACEBOOK!

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Carloalvino/status/1352016339272134659″]

The post Alvino ‘tira le orecchie’ agli azzurri: “Chi nun tene curaggio nun se cocca…” – FOTO! appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento