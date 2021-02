Alvino tuona a Canale 8: “Ora vi dico quando è nato davvero il Napoli di Sarri. Ci sono delle strategie…”

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Canale8 nel corso della trasmissione “Ne parliamo il lunedì”. Il collega ha analizzato l’attuale momento del Napoli e ha rilasciato alcune dichiarazioni prontamente riprese dalla nostra redazione. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli1926.it:

La situazione del Napoli commentata da Alvino nel salottino del lunedì sera

“Sapete quando è nato il Napoli di Sarri che di fatto ha vinto il campionato del 2018? Quando De Laurentiis ha attaccato Sarri dopo il Real Madrid. In quel momento è nata ufficialmente la squadra che ha fatto faville nel 2018 e che per me ha trionfato. “Tutti contro il presidente. Facciamo vedere a De Laurentiis di che pasta siamo fatti”. Questo si pensava nel gruppo. Sono strategie, ragazzi. Strategie che vanno oltre. Quel Napoli poi per me ha vinto lo scudetto”

