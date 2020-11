Alvino: “Vi dicono che la Juve sa solo vincere? A tavolino sono tutti bravi…”

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto, delle sue parole è stato ripreso dalla nostra redazione: “C’è chi scrive che la Juventus sa solo vincere? Per me questi sono titoli farlocchi. A tavolino siamo tutti bravi”. Capitolo nazionali.

La sosta non ha fatto bene al Napoli che conta, purtroppo diversi infortunati. Queste le parole di Alvino: “Sì, è vero… Ospina si è fatto male ma il Napoli vanta una rosa molto competitiva e non mi preoccuperei. Sono fiducioso per la partita di domenica. Non so cosa dire su Osimhen, sarà monitorato giorno per giorno. Però non fasciamoci la testa, la rosa è forte in tutti i suoi effettivi. Purtroppo le nazionali oggi portano solo infortuni”.

