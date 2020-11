Alvino vicino a Maradona: “D10S pronto con l’ennesima magia”. Spopola l’hashtag ‘FuerzaDiego’

Arrivano ulteriori conferme sulle condizioni di Diego Armando Maradona, che, dopo il ricovero nel giorno seguente del suo compleanno, dovrà essere operato al cervello. Secondo indiscrezioni rilanciate da Tyc Sports, Il Pibe de Oro dovrà essere operato per un ematoma subdurale alla testa: il problema è stato evidenziato dall’ultima tac effettuata durante il ricovero ospedaliero. Insomma, non si tratta di un semplice problema psicologico. Diego Maradona ha un vero e proprio problema organico che deve essere curato a stretto giro. Non si sa se il diez sarà operato con urgenza o se l’intervento sarà eseguito nei prossimi giorni. Anche il medico personale di Diego, Leopoldo Luque avrebbe confermato la notizia. Il giornalista Carlo Alvino, che ha seguito da molto vicino al tempo le grandi gesta di Diego, ha commentato su Twitter la situazione.

ALVINO PREOCCUPATO PER LE CONDIZIONI DI MARADONA

Queste le parole di Carlo Alvino su Twitter, che si mostra vicino a Maradona: “D10S pronto con l’ennesima magia…”. Poco dopo, il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Tv Luna, ha condiviso un post di ESPN Argentina, che ha confermato le condizioni del Diez. Alvino ha lanciato l’hashtag: “#FuerzaDiego“, per supportare al meglio il campione e la leggenda del nostro calcio. Questo il tweet in questione:

https://twitter.com/Carloalvino/status/1323709247583113221

