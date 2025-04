alzheimer,-rafforzare-il-gioco-di-squadra-e-puntare-sui-nuovi-esami-del-sangue

Il nuovo libro del neurologo Gennaro Barbato

Combattere l’Alzheimer con più forza ed efficacia è possibile, ma servono due azioni decisive: rafforzare sul territorio la collaborazione tra neurologi, medici di medicina generale e altri specialisti, e puntare sulla diffusione dei nuovi strumenti diagnostici basati sull’analisi del sangue, che saranno presto disponibili.

Ne è convinto il dottor Gennaro Barbato (nella foto in basso), neurologo napoletano, che ha pubblicato il suo quarto lavoro sull’argomento, “La Malattia di Alzheimer nell’ambulatorio di Neurologia delle cure primarie: approfondimenti pratici sulla diagnosi precoce e sulle nuove strategie di trattamento” (Pl Print, 95 pagine, 18 euro).

Nel volume, Barbato – attualmente attivo nel Distretto 41 dell’Asl Napoli 2 Nord dopo una lunga esperienza nell’Asl Napoli 1 Centro – analizza l’evoluzione della patologia dalle prime alterazioni cerebrali asintomatiche fino ai vari stadi della demenza.

“La figura dello specialista è cruciale per una diagnosi il più possibile precoce”, sottolinea Barbato. “Un’attività capillare sul territorio può fare la differenza”.

L’importanza della diagnosi precoce è ribadita più volte: riconoscere la malattia tempestivamente permette di pianificare decisioni lavorative, finanziarie e familiari, oltre che di ottimizzare la gestione clinica attraverso farmaci sintomatici oggi disponibili.

Tuttavia, il neurologo denuncia anche le carenze organizzative nei Centri per la prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi cognitivi e delle demenze (Cdcd), dove spesso mancano figure professionali chiave o si registra confusione nei ruoli, con il rischio di sottostime o diagnosi errate.

Una rivoluzione importante riguarda la diagnosi: “Stiamo passando da un approccio basato sui sintomi a uno basato su marcatori biologici”, spiega Barbato.

Oggi i biomarcatori più usati sono la PET-amiloide, l’analisi del liquor e, sempre più promettenti, i nuovi test plasmatici che rilevano la presenza della beta-amiloide e della proteina tau, segni distintivi della malattia.

L’auspicio, conclude Barbato, è di poter presto effettuare un semplice esame del sangue come primo screening per l’Alzheimer, evitando procedure più invasive come la puntura lombare o più costose come la PET. “I progressi sono significativi: ben presto sarà possibile diagnosticare l’Alzheimer con un semplice prelievo”, afferma il neurologo.