Amadeus e le polemiche per Sanremo: il deepfake a Striscia la notizia e la frase di Ficarra | video Mediaset

Amadeus e le polemiche su Sanremo ‘approdano’ anche a Striscia la notizia. Nella puntata di oggi, giovedì 23 gennaio 2020, un’imitazione, realizzata con la tecnica deepfake, ha fatto commentare al conduttore del Festival (ricordiamolo, quello finto) la questione del compenso per le donne che lo affiancheranno sul palco, tra accuse di sessismo (rispedite al mittente), ironia sul cantante Junior Cally (figlio di Grace?) e gesto dell’ombrello (per Laura Boldrini). A fine servizio, inoltre, non sono mancate alcune precisazioni da parte di Ficarra. “Amadeus ha parlato di 100.000 euro per avere la compagna di Ronaldo. In verità, sono 170 per il pacchetto completo. Ma, tutti ‘sti soldi’, spesi per che cosa? Mediaset durante Sanremo manda in onda il monoscopio. Non c’è bisogno di spendere” la frase, o meglio le frasi, pronunciate in studio dal presentatore. Il video da Mediaset Play.

