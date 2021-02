AGI – Né pagante né figurante. La Rai e Amadeus rinunciano ad avere il pubblico nel teatro Ariston in occasione del 71^ Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo. Sarà uno show pensato e organizzato solo per il pubblico di telespettatori. E sarà solo un evento serale a cui d’ora in poi l’intera organizzazione dovrà lavorare per arrivare alla serata d’apertura.

Lo ha deciso l’azienda di viale Mazzini al termine di una riunione con il direttore artistico e conduttore Amadeus, riunione durante la quale sono stati ipotizzati e quindi esaminati in dettaglio i vari scenari possibili,

L’articolo Amadeus si arrende: Sanremo senza pubblico, l’Ariston sarà deserto proviene da Notiziedi.

