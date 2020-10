Amarcord – Carnevale: “Vi racconto il mio amico Diego. Un uomo generoso, pensate che la prima volta…”

Andrea Carnevale, ex azzurro indimenticabile, è intervenuto in diretta a “TeleCapri Onda Azzurra”, la trasmissione condotta da Dario Sarnataro e in programma ogni martedì alle 21 su TeleCapri (canale 19 del digitale terrestre). Queste le sue parole raccolte dalla nostra redazione:

“Venerdì compie gli anni un mio grande amico prima ancora che un campione assoluto. Auguri Diego – ha detto Carnevale – mi anticipi di qualche mese visto che anche io a gennaio compio 60 anni. Vorrei tanto tornare ai tempi del Napoli con te, ma sono felice di averli vissuti. Se ho fatto qualcosa di importante lo devo a te! Ricordo che la prima volta che l’ho incontrato mi tremavano le gambe: Maradona era Maradona già nel 1986, veniva dal Barcellona, era già un mito. Ma è sempre stato generosissimo con me e con i compagni, davo il massimo in allenamento per essere alla sua altezza ed anche in questo senso mi ha aiutato a migliorarmi”.

Vi racconto il mio amico Diego

Carnevale ha poi commentato il momento attuale di Diego: “Ci sentiamo spesso, anche via messaggio e lo sto seguendo: sono felice che stia facendo l’allenatore in Argentina, con il Gimnasia ha fatto anche cose importanti, data la squadra non proprio competitiva. Lo stesso dicasi con il Dorados in Messico: credo che abbia le carte in regola per allenare ad alti livelli in Argentina. in ogni caso sono contento per lui: è nato per giocare a calcio e per rimanere in questo mondo.

Pelè ha compiuto 80 anni qualche giorno fa? O’ Rey è stato un campione straordinario ma Diego è stato il più grande, anche perchè si è confrontato con il calcio europeo e con quello italiano, negli anni più difficili”. Infine Carnevale, sempre a TeleCapri, ha commentato il momento attuale del Napoli: “Può lottare sino in fondo per il titolo. Ha tutto per farlo. La Juventus non è più la schiacciasassi degli ultimi anni, Napoli e Inter possono competere con la Vecchia Signora. E’ ora che un popolo straordinario come quello napoletano vinca il terzo scudetto. Io e Diego saremmo pronti a venire per la festa del terzo tricolore!”

